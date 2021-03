Anche tu soffri di spasmo ipnico, scommettiamo? Scopri di cosa si tratta

Spasmo ipnico. Un sintomo che accomuna moltissime persone in tutto il mondo. Scopri di cosa si tratta e quali sono le cause

Ti è mai capitato di avere quella strana e improvvisa sensazione di cadere mentre stai per addormentarti o sei in assoluto stato di rilassatezza? Bene, fai parte del 70% della popolazione mondiale che soffre di spasmo ipnico. Ma di cosa si tratta e perchè sopraggiunge?

E’ un sintomo che ha a che fare prevalentemente con la fase iniziale del sonno. Consiste in una contrazione involontaria, di breve durata e improvvisa, dei muscoli del corpo. La persona che ne “soffre” è costretta a destarsi immediatamente per un momento, facendo quasi un salto dentro il letto. Per descriverlo meglio, uno spasmo ipnico assomiglia al soprassalto sperimentato da un individuo quando è spaventato, accompagnato dalla sensazione di caduta.

Spasmo ipnico: un sintomo “intelligente”

Lo spasmo ipnico può essere accompagnato da altri fenomeni come: battito cardiaco e respiro accelerati, una particolare sensazione sensoriale di shock, più raramente da un’esperienza di sogno lucido o da allucinazioni. Ne sono più colpite persone con orari di sonno irregolari. Altri studi attestano che gli uomini lo sperimentano con una frequenza maggiore rispetto alle donne. Gli spasmi ipnici sono stati individuati anche come causa di insonnia.

Tuttavia, non dovete assolutamente preoccuparvi: sono manifestazioni benigne e non arrecano danni neurologici. Si verificano essenzialmente in modo casuale in persone sane anche se sono state individuati alcuni fattori più incidenti come ansia, uso di stimolanti come caffeina e nicotina, stress e pratica di attività faticose nelle ore serali.

E’ un sintomo che potremmo definire “intelligente”, un riflesso del nostro corpo. Il cervello, durante le prime fasi del sonno, avverte questo stato di profonda rilassatezza come un pericolo, quindi dà uno scossone affinché il soggetto si possa rimettere in allerta, è quasi un retaggio ancestrale che abbiamo conservato dai nostri antenati.