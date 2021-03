La favolosa cantante ha pubblicato sulle stories del suo profilo Instagram un boomerang mentre era ai fornelli: Anna è strepitosa!

La Tatangelo riesce sempre a far sognare i suoi 1,7 milioni di followers, ma questa sera gli ha fatto venire anche l’acquolina alla bocca, mostrandogli non solo il suo bel corpicino, ma anche i prelibati piatti che ha cucinato per cena.

Con una scollata canottiera crop-top bianca ed un paio di pantaloni della tuta grigi, Anna incanta gli utenti del web.

Il make-up della cantante è più intenso sugli occhi, ma non eccessivamente marcato e la sua capigliatura è per metà raccolta: anche in versione casalinga sono tutti pazzi per lei!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Anna Tatangelo sbotta e dice la verità su lei e Gigi: “Non è giusto”

Anna Tatangelo fiera delle sue doti culinarie: oggi abbiamo scoperto una bellissima chef! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Anna Tatangelo mostra il fisico mozzafiato su Instagram, i fan vanno in delirio-FOTO

Anna Tatangelo, oltre alle diverse IG stories pubblicate nel corso della serata per mostrare il suo squisito piatto a base di pesce, ha postato anche 5 scatti che la immortalano mentre è ai fornelli.

Nella didascalia ha scritto: “Pronti? A tavola“.

I fan hanno apprezzato moltissimo il post, tanto da lasciarle, in circa un’ora, più di 33.000 mi piace e quasi 300 commenti: è già virale!

Tra i messaggi pubblici scritti dagli utenti sotto le foto, ci sono tantissimi complimenti, elogi e lusinghe da parte dei seguaci più affezionati; ad esempio si legge: “Aggiungi un posto a tavola, che c’è una Fan invitata“, “Ma che bella cuoca“, “Sei sempre più gnocca Anna anche in cucina“, oppure “Noi qui stiamo aspettando musica nuova, album nuovo!!“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La bellezza di Anna è senza confini: impossibile resisterle!