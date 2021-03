Aurora Ramazzotti serie di FOTO in costume, il confronto inevitabile

Aurora Ramazzotti e il momento dei ricordi, serie di foto in costume di un anno fa: nostalgia dell’estate e della libertà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

E’ una delle figlie d’arte più famose del momento. Dai genitori, ha preso sicuramente gioia di vivere e voglia di emergere. Gradualmente, come speaker radiofonica e come personaggio social, si sta facendo un nome. Aurora Ramazzotti è molto seguita su Instagram. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker è una beniamina della community, per come interagisce con i followers, per la sua genuinità, ma anche per il suo fascino e il sorriso ereditato da sua madre.

Anche lei, però, ha patito e sta patendo, come tutti, la situazione attuale. Le restrizioni che continuano rendono un ricordo quasi sbiadito la vita di prima e il ritorno alla normalità appare ancora piuttosto lontano.

Aurora Ramazzotti, ricordi in costume e il misto di fascino e nostalgia: una presenza speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Ecco perché, con la primavera che inizia a fare capolino, è più forte che mai il richiamo dell’estate e dei ricordi. Una voglia di rivivere momenti preziosi che fa sì che Aurora posti sul suo profilo una serie di scatti dello scorso anno. Momenti felici in folta compagnia, insieme al fidanzato ed altri amici, tra cui la inseparabile Sara Daniele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Il rapporto con la figlia del compianto cantautore partenopeo dura praticamente da sempre, le due appaiono sorridenti e scanzonate. Ed è inevitabile ammirarle in costume, con entrambe che fanno una certa figura agli occhi dei fan. Fascino più delicato quello di Aurora, maggiormente esuberante quello di Sara.