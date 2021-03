Avanti un altro! La concorrente in minigonna ferma Bonolis: ” Si vede tutto”

Avanti un Altro! Il divertentissimo quiz show di Mediaset, condotto da Paolo Bonolis, ospita sempre concorrenti che ingaggiano siparietti esilaranti con il padrone di casa

Riconfermato anche in questa stagione il successo del popolare game show Avanti un Altro!, condotto dal frizzante Paolo Bonolis, accompagnato dalla fedele spalla di sempre, il carismatico Luca Laurenti.

Il gioco a premi ha subito pesanti slittamenti. Avrebbe dovuto essere trasmesso sui nostri schermi già dall’ 11 gennaio 2021. Tuttavia, la data d’inizio è stata posticipata di qualche settimana. Abbiamo atteso fino a lunedì 8 marzo per vedere le nuove puntate ma ne è valsa la pena. Telecomando in mano dalle ore 18:45, nella fascia preserale, prima del telegiornale: si accende il divertimento.

Tanti i concorrenti che ingaggiano gag esilaranti con il presentatore. Cosa è successo durante l’ultima puntata?

LEGGI ANCHE>>>Carlo Conti ricorda l’amico Fabrizio Frizzi a “Ossi di Seppia”

Avanti un altro! La concorrente in minigonna spiazza Bonolis

LEGGI ANCHE –> Uno Mattina | Caterina Shulha racconta una scomoda verità: “Deve ammettere le sue colpe”

Nel corso della puntata di mercoledì 24 Marzo, si è avvicendata davanti a Paolo Bonolis nelle vesti di concorrente, la delicata Manuela. La donna, con un fare molto dolce e pacato, sicuramente emozionata, si è presentata al pubblico: “Sono di Torino, sono mamma di Riccardo di 16 anni. Nella vita gestisco con un’amica un Caf, un patronato. Sono al servizio dei cittadini. I miei hobby sono i balli latino-americani che pratico da 16 anni e la meditazione”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Paolo Bonolis ha chiesto: “Signora o signorina?”. La concorrente ha replicato: “Signorina!”. Il presentatore l’ha invitata a esibirsi ma Manuela, vestita con un mini dress aderente di color giallo canarino ha detto: “Non posso, ho la minigonna. Potrebbe vedersi quello che non si dovrebbe vedere”. Bonolis non poteva lasciarsi scappare l’occasione per fare una battuta: “Ah, già. Ci mediterò sopra” – riferendosi all’altro hobby della concorrente. “Ma se avete tutti ‘sti problemi a muovervi perchè vi mettete ‘ste gonne?” – ha chiesto poi con ironia.

La giovane mamma si è cimentata con il tema del quiz Canzoni con la colpa, facendo una splendida prova.