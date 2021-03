Barbara D’Urso, rivoluzione a Mediaset: cosa accadrà nelle prossime settimane

“Live” termina ma Barbara D’Urso raddoppia la conduzione con “Domenica Live” a partire dal 4 aprile prossimo. Atteso testa a testa con Mara

La decisione di Mediaset di sospendere “Live – Non è la D’Urso” dal prime time ha lasciato non pochi fedelissimi davvero sconcertati. Il motivo alla base della decisione drastica, potrebbe in parte essere dovuto al fatto di voler alleggerire i carichi di lavoro per Barbara, dato che va praticamente in onda tutti i giorni, compresa la domenica per ben due volte.

La fine della trasmissione comunque è anticipata di diverse settimane prima rispetto al calendario annunciato l’anno scorso, una decisione, questa volta confermata dalla stessa Mediaset, a causa degli ascolti in calo e non in linea con quelli previsti da Canale Cinque.

“Live” ora dovrà fare posto ad “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, e non abbiamo al momento ancora conferme ufficiose riguardo il fatto che lo show possa essere ripreso in autunno con un format aggiornato.

Barbara D’Urso raddoppia, la data si avvicina

Se Live verrà cancellato con data ancora da destinarsi per la prossima edizione autunnale, per Barbara però ci sarà il raddoppio della diretta di “Domenica Live” che non andrà più in onda dalle 17:20 alle 18:45 come abbiamo visto finora, ma a partire dalle 15:00.

Quindi solo un’ora dopo l’avvio di “Domenica In” di Mara Venier. Si temono scintille tra le due prime donne della televisione, sicuramente i telespettatori a casa avranno l’imbarazzo della scelta. Ma quando questo nuovo cambio di orario nelle trasmissioni Mediaset? La prima puntata estesa dovrebbe esserci il 4 aprile, proprio il giorno di Pasqua.