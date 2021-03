Beautiful, anticipazioni puntata 26 marzo: Steffy e Liam si amano ancora?

Beautiful, anticipazioni 26 marzo: Ridge confida a Carter il suo timore riguardo ad un ritorno di fiamma tra Steffy e Liam.

Hope è davvero dispiaciuta di sapere che Thomas ha minacciato Liam. Il ragazzo le aveva giurato di essere cambiato e lei gli ha creduto solo per poter stare vicina a Douglas ed ottenere la sua custodia. Per Liam invece è sempre stato evidente che la storia tra Thomas e Zoe non fosse altro che fumo gettato negli occhi di Hope per convincerla che la loro potesse essere solo una collaborazione professionale. È ora che la ragazza apra gli occhi e si renda conto di chi è davvero Thomas.

Leggi anche -> Maneskin imitati da I Cugini di Campagna, il VIDEO è già virale

Beautiful, anticipazioni 26 marzo: Hope cerca risposte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> I Måneskin in esclusiva. Da Sanremo al nuovo album: “La vera rivoluzione? Essere se stessi”

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope deciderà di affrontare Thomas. La Logan si recherà nell’ufficio dell’ex marito per chiedergli spiegazioni sulle minacce rivolte a Liam. Thomas non negherà, ma anzi insinuerà che sia proprio lo Spencer a prendersi gioco di lei. Secondo Thomas, Liam è ancora innamorato di Steffy e continua a rimanere legato ad Hope solo per capriccio. Nel frattempo Liam si sfogherà con Steffy, raccontandole delle minacce che il fratello gli ha rivolto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Ridge parlerà con Carter, confidandogli di temere per la stabilità emotiva di sua figlia. Secondo Ridge, Steffy è ancora molto presa da Liam e sogna ancora in un futuro con lui. A quanto pare, dunque, Thomas non è l’unico a credere che tra Steffy e Liam possa esserci un ritorno di fiamma.