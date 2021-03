Belen Rodriguez, tutti in piedi per lei: venuta al mondo “la sua creatura”

Belen lancia la sua “nuova creatura”: a casa Rodriguez, entrambi i fratelli condividono la felicità della showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

I fratelli Rodriguez, che si sono sempre mostrati attaccatissimi l’uno agli altri, hanno trovato il modo di collaborare in un’esperienza lavorativa a dir poco unica. Jeremias, Belen e Cecilia hanno infatti in mente un progetto che sta già dando i propri frutti: una collezione di abbigliamento che si chiama “Hinnominate”, e che vede i Rodriguez come i principali testimonial del brand.

Non è la prima volta che gli argentini si ritrovano impegnati insieme nel mondo della moda. Tra i volti più richiesti dell’ambiente, questa volta, i fratelli Rodriguez avranno la possibilità di presentare ai fan i loro capi d’abbigliamento, che recano la firma di Fabio Castelli. Protagonista e ideatrice del progetto è la bella Belen, affiancata e supportata da Cecilia e Jeremias.

Belen lancia la “nuova creatura”: i fratelli Rodriguez fanno il pieno di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HINNOMINATE® (@hinnominate)

Un’esperienza nella moda che, per la prima volta, li vede coinvolti tutti e tre assieme. Nonostante Belen sia totalmente presa dalla seconda gravidanza e dall’amore per Antonino Spinalbese, la showgirl non rinuncia affatto al lavoro, e progetta di lanciare la nuova linea “Hinnominate” per il prossimo luglio. La pagina web, che ha raccolto già 20mila likes, contiene in anteprima i capi che compongono la collezione: alcuni di questi vengono indossati proprio dagli stessi Rodriguez.

L’eleganza va di pari passo con la comodità, mentre i colori tenui sembrano richiamare delle tonalità autunnali. Nonostante i due fratelli minori abbiano contribuito in prima persona al progetto, la vera protagonista è Belen. La gravidanza non l’ha affatto fermata: al contrario, le sta dando ulteriore energia e carica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HINNOMINATE® (@hinnominate)

Sui social, i followers sono letteralmente impazziti e non vedono l’ora di poter indossare i capi della nuova collezione. “Siete qualcosa di unico“, “Bravi, ci voleva un brand giovanile“: i complimenti, per i Rodriguez, non si fanno di certo attendere.