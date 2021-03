Caterina Balivo senza freni: rivelazioni scottanti sul marito

Caterina Balivo in un’intervista vera in cui spara a zero contro il genere maschile, senza escludere il marito…

Caterina Balivo, volto noto della RAI, in un’intervista si è lasciata andare in dichiarazioni piene di verità riguardanti la società attuale, lontana ancora dalla parità fra sessi. Da sempre la conduttrice ha mostrato di non essere impassibile davanti a questioni palpabili quali appunto le disuguaglianze di genere.

Intervista resa per il settimanale F, la Balivo non le ha mandate assolutamente a dire. Un maschilismo tossico presente nella società attuale che riguarda tutti gli uomini, nessuno escluso compreso il marito, Guido Maria Brera. “Mi chieda se è maschilista: la risposta è no. Ma mi chieda se si scoccia quando il sabato sto tre ore al telefono per lavoro, mentre lui se ha impegni nel fine settimana esce e neppure avvisa: la risposta è sì”.

Una disparità che sarebbe stata ancora più inasprita durante il lockdown dove le donne avrebbero subito anche tutte le conseguenze della pandemia sparse nella vita quotidiana. “Tre figli senza scuola, la diretta ogni giorno: non ce la facevo”.

Caterina Balivo: è tutta questione di educazione

Un problema che sarebbe soprattutto culturale, ammette la conduttrice: “Finché la donna si vergogna di dire in ufficio ‘Ho il colloquio con la maestra’, finché l’uomo viene deriso perché va alla recita della figlia, culturalmente le cose non cambieranno mai”. Una situazione che vivrebbe la stessa in prima persona.

Un’intervista che ha fatto subito eco persino sui social: i post di Caterina infatti dedicati all’intervista hanno ricevuto larghissimi consensi. Tantissime le donne dello spettacolo e della musica a complimentarsi con la Balivo: dalla Stefanenko alla Pausini, solo per citarne alcune.

Vogliamo una donna presidente della Repubblica? Pensiamo prima a garantire alla donna il diritto di lavorare serena. La svolta può essere data solo dall’educazione: da lì bisogna partire per far cambiare le cose.