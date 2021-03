Diletta Leotta in estasi fa gli auguri ad una bellezza italiana – FOTO

Una Diletta Leotta completamente avvinta da tanto fascino non ha potuto fare a meno di fare gli auguri ad un grande amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Oggi 25 marzo si celebrano i primi 1600 anni della vita di una delle perle più affascinanti che l’Italia possiede ovvero la magnifica città di Venezia. Tanto infatti è passato da quando venne posata la prima pietra di quella che diventerà uno dei luoghi del cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Sono stati in tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto fare gli auguri al fascino della città lagunare e fra questi anche la bella Diletta Leotta. La giornalista sportiva ha affidato al suo profilo Instagram il suo pensiero accompagnandolo con uno scatto ripreso proprio nell’incanto della famosa laguna. Seduta su uno dei tanti traghetti che percorrono la città Diletta si è lasciata ritrarre con un grande sorriso sul volto e gli occhi chiusi quasi a voler “sentire” Venezia. Un fascino, quello della città, che sembra riuscire ad accogliere perfettamente quello della Leotta per l’immensa gioia del suo pubblico dei social.

Diletta Leotta travolta dalle offese dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Non molto tempo fa Diletta Leotta è finita sui giornali a causa delle numerose offese ricevute da alcuni pseudo fan su Instagram. In particolare sono state le ammiratrici di Can Yaman a farla diventare oggetto di insulti decisamente anche fin troppo pesanti. A scatenare l’ira delle signore è stata molto semplicemente la gelosia per la relazione ormai diventata ufficiale fra la Leotta e l’attore turco. Con una logica degne delle più assurde adolescenti alcune fan hanno iniziato ad attaccarla innanzitutto per quanto riguarda il suo aspetto fisico. Uno dei temi più ricorrenti usati per insultarla sarebbe stato quella della presunta chirurgia estetica a cui la giornalista si sarebbe sottoposta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La maggior parte delle offese sarebbero state fatte al grido “Can Yaman è mio” oppure, molto più modestamente, tante fan sembrerebbero aspirare all’unione dell’attore con Demet Ozdemir. A quanto pare infatti le ammiratrici di Yaman potrebbero rassegnarsi all’idea di perderlo soltanto nel caso in cui si fidanzasse con la sua compagna di lavoro sul set della fortunata serie tv “Daydreamer“.