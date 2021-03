Le Donatella, Giulia racconta la bellezza di essere single: “Se ti vuoi fare..” – VIDEO

Le Donatella, Giulia Provvedi racconta ai followers la bellezza di essere single: il video, in pochi minuti, fa il giro del web

Le Donatella, fortunatissime nel loro canale Instagram dove raccolgono quasi 1 milione e mezzo di fan, non sono altrettanto fortunate in amore. Se Silvia Provvedi, che ha di recente dato alla luce sua figlia Nicole, ha dovuto subire l’arresto del compagno Giorgio De Stefano, anche Giulia sembra destinata alla medesima sorte della sorella. Fidanzata con il calciatore Pierluigi Gollini, la bionda del duo ha interrotto la relazione a seguito delle ripetute mancanze di rispetto di lui. La Provvedi non sembra tuttavia vivere con difficoltà la propria libertà. Tramite TikTok, Giulia ha infatti spiegato agli utenti i “vantaggi” di essere single.

Le Donatella, Giulia Provvedi spiega i vantaggi di essere single

Giulia Provvedi sembra si stia godendo a pieno questo periodo di libertà, senza alcun tipo di rimpianto. La cantante, che è stata fidanzata a lungo con il calciatore Pierluigi Gollini, aveva deciso di interrompere la relazione per via di alcune mancanze di rispetto da parte di lui. “Non siamo fatti per stare insieme. Ho idee diverse di mancanza di rispetto, di come vivere una relazione“, aveva confessato la Provvedi.

Proprio Giulia, attraverso un post su TikTik, ha voluto dare ai followers alcuni consigli su come trascorrere il loro tempo da “single”. Queste, nello specifico, le sue parole: “E’ bello essere single perché fai quello che vuoi. Hai voglia di una pizza, mangi una pizza. Hai voglia di un film, guardi Netflix“.

Stando alle parole dell’artista, non essere sentimentalmente impegnati avrebbe i suoi vantaggi. D’altronde, data la bellezza della Provvedi, senza dubbi i corteggiatori non le mancano: probabilmente Giulia rinuncerà alla propria libertà solo quando avrà trovato la persona giusta.