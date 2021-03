Elettra Lamborghini, post Covid preoccupa i fan: “È dura” – FOTO

La cantante dopo il Covid si sta riprendendo molto lentamente ma non rinuncia ai suoi allenamenti a casa e alle pedalate con Nick che ha riabbracciato dopo la quarantena

I fan della regina del twerking Elettra Lamborghini hanno tirato un sospiro di sollievo quando la ragazza ha comunicato pochi giorni fa di essere negativizzata al Covid. Questa bella notizia le ha anche permesso di fare il suo meritato ingresso nello studio de “L’Isola dei Famosi” lunedì 22 marzo a fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi come opinionista del reality.

Elettra dopo aver lottato contro il Covid con diversi giorni ferma a letto, dolorante e impossibilitata a sentire odori e sapori degli alimenti, è tornata alla sua vita di sempre, felice anche di aver potuto riabbracciare il suo Nick van de Wall che non vedeva da 10 giorni.

Elettra Lamborghini racconta sui social una dura verità che la riguarda

Nelle ultime Instagram stories di ieri però Elettra ha confessato davvero come sta, la ripresa sembra molto lenta e anche il suo fisico chiede un attimo di tregua. La cantante ha voluto subito riprendere gli allenamenti a casa, tapis roulant ed esercizi a corpo libero, ma la realtà è che “È dura”, come lei stessa scrive nelle foto postate.

La vediamo in tenuta sportiva, leggings e top color salmone del brand Oceans Apart mentre esegue il suo workout, vita stretta e gambe affusolate, evidente il suo dimagrimento durante la malattia, ma questo non l’ha scoraggiata ad andare avanti.

Impavida e non curante della stanchezza, Elettra e Nick poi fanno un giro in bicicletta, la coppia vuole recuperare il tempo perso e anche fare dell’attività all’aria aperta è un modo congeniale per viversi intensamente.