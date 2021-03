Elisabetta Canalis, l’intimo da sogno: così lei non si è mai vista – FOTO

Elisabetta Canalis torna in Italia e ci regala due scatti magnifici. Bella, sensuale e sopraffina: come lei nessuno mai

Elisabetta Canalis è tornata a casa. L’ex velina dopo tanti mesi è riuscita a tornata in Italia dagli Stati Uniti dove vive con la sua famiglia, il marito Brian Perri e la loro piccola. Elisabetta ha potuto riabbracciare la sua mamma con la quale ha un rapporto veramente speciale.

Lo ha raccontato a Verissimo, sabato scorso, ospite di Silvia Toffanin che le ha regalato una bella sorpresa. Una lettera commovente proprio della sua mamma. Parlando di lei la bella mora ha confessato che “quando mamma viene a trovarmi a Los Angeles, vorrei dormire nel letto con lei”.

Insomma un lato dolce, tenero e inedito della bella Elisabetta che in tanti anni di carriera ha fatto vedere molti lati di sé. E tra questi c’è anche quello strong dei suoi allenamenti. Il suo fisico perfetto e scolpito è frutto di tanto e sano sport, tra questo c’è anche la box.

Lo documenta spesso nelle sue Instagram Stories e solo l’altro giorno ha condiviso con il suo popolo del web, che arriva a 2,8 milioni di follower, il suo “miglior allenamento di sempre”. Sessioni di allenamento pesanti nelle quali Elisabetta dona il meglio di sé. Si fa valere ma alla fine finisce ko sul ring.

Elisabetta Canalis, dalla sua Italia due scatti magnifici

E dalle sessioni di box, Elisabetta Canalis passa alla sensualità e alla sua bellezza estrema. Lei è così, variegata, dalle mille facce e sfaccettature. Mai uguale e con anime diverse che coesistono in lei. E dalla sua bella Italia ci regala due scatti magnifici. Dagli studio di Milano l’ex velina arriva su Instagram in tutta la sua bellezza.

Un intimo da sogno, tutto pieno di pizzo che ti fa rimanere ipnotizzato. Un mini dress in nero che accentua le sue forme, lascia spazio all’immaginazione ma senza eccessi. La seconda foto le riprende solo i piedi. Tacchi altissimi e molto particolari che le fasciano i piedi in una rete di strass.

Ad Elisabetta non serve aggiungere molto. Scrive solo “Io” taggando lo stilista ed è subito un tripudio di complimenti. C’è anche chi sottolinea come le sue sono rimaste gambe da velina anche vent’anni dopo. Come dargli torto!