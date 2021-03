Elisabetta Gregoraci, la FOTO scatena i commenti: “Sei bellissima anche se…”

Elisabetta Gregoraci ha postato uno scatto da urlo, che non poteva non suscitare le reazioni dei fan: “Sei bellissima, anche se…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

A pochi giorni dal lancio della sua nuova collezione di cappellini, Elisabetta Gregoraci è al settimo cielo e non manca di condividere la sua felicità con i followers. La showgirl, che ha raggiunto una popolarità notevole a seguito della partecipazione al Grande Fratello Vip, sta ora scalando le vette del successo e gli utenti la sostengono in ogni fase.

La linea di cappellini e di t-shirts firmata “3REBOUND” sta riscontrando moltissimi consensi. La Gregoraci, consapevole della propria influenza mediatica, non dimentica mai di ringraziare i suoi followers: tramite gli scatti Instagram, Elisabetta delizia tutti con la propria bellezza ed eleganza. L’ultima foto, postata pochi minuti fa, ha già raggiunto il boom di likes.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci lancia la nuova collezione, fan in fermento – FOTO

Elisabetta Gregoraci, fan preoccupati: “Bellissima anche se…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci inaugura la primavera: sembra una sirena FOTO

Gambe chilometriche e silhouette da sogno per Elisabetta Gregoraci, che da quando ha abbandonato la casa più spiata d’Italia è tornata attivissima sui social. Mamma attenta e premurosa nei confronti del piccolo Nathan Falco, la showgirl è anche una donna di classe, e questo lo si evince dai numerosi scatti postati su Instagram. L’ultimo, condiviso pochi minuti fa, è un vero spettacolo per gli occhi.

Un abito aderente color verde salvia le fascia le curve mozzafiato, mentre lo stivaletto nero ne esalta il fisico scolpito e dona un tocco di raffinatezza all’outfit. I fan, attraverso i commenti, tessono le lodi della loro beniamina, ma qualcuno sembra notare un malessere che va oltre lo scatto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

“Sei sempre bellissima, anche se a volte mascheri molto bene il tuo reale stato d’animo“: queste le parole di un utente, che si dimostra preoccupato per l’ex gieffina. La showgirl, tuttavia, non sembra avere alcun motivo per essere triste: ogni sua mossa è infatti una conferma della crescente popolarità.