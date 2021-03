La bellissima attrice e conduttrice televisiva italiana pubblica una foto in cui è circondata da gustosi piatti da asporto a base di pesce.

Nello scatto, Fatima indossa un maglioncino nero, che ha la particolarità di avere una spalla scoperta molto sensuale, grazie alla sua forma asimmetrica.

Ad impreziosire il suo look casalingo ci pensano gli accessori: la Trotta porta una fine e delicata collanina color oro, un paio di orecchini a forma di cerchi ondulati ed un piercing trago, che dona ancora più luce al suo orecchio, nonché al suo viso.

L’attrice sfoggia uno smagliante sorriso, sul suo volto poco truccato: una bellezza senza confini!

Il post ha avuto circa 4.000 mi piace e 100 commenti in meno di un’ora.

Proprio ieri, Fatima ha pubblicato un post molto diverso dal solito: indossa un outfit con delle calze smagliate.

Nella didascalia le mette in risalto, scrivendo: “TABU’ “. E ancora: “Educare a vivere quelle ‘differenze’ come ricchezza e non come forma di Potere o Minaccia, solo così si potrà sviluppare rispetto e tolleranza per vivere insieme una reale parità di espressione“.

Sopra le amate e odiate calze bucate, la Trotta indossa una camicia a scacchi bianca e nera e, ai piedi, porta un paio di anfibi.

I due scatti hanno spopolato sul web, con più di 17.000 mi piace e 200 commenti, tra i quali si legge: “Molto sexy“, “Una meraviglia“, “Sei stupenda“, oppure “Tu sei bellissima sempre“.

Il riscontro della sua foto “controcorrente” è stato super positivo: i fan la amano incondizionatamente!