Flora Canto: “aspettando che passi”, turba l’appello a cuore aperto – FOTO

L’ultimo appello a cuore aperto dell’attrice Flora Canto turba alcuni dei suoi ammiratori: “aspettando che passi”, a cosa si starà riferendo?

L’affascinante attrice romana e compagna di vita dell’insostituibile Enrico Brignano ha deciso di dichiarare soltanto ultimamente il suo immacolato status. Flora Canto è nuovamente una mamma in attesa e stavolta, sgomberato ogni dubbio, pare che si tratti proprio di un maschietto. Tra la gioia della nuova notizia accolta dai fan della coppia, ormai insieme da sette anni e fin dal loro primo incontro sulle spiagge di Sabaudia, adesso però sembrerebbe essere alle prese con un’altra sfida di tutt’altro genere. Ed è nel suo ultimo appello a cuore aperto che ha volontariamente chiarito le sue opinioni a riguardo.

Leggi anche —>>> Enrico Brignano e Flora Canto: “Ecco il nome del nostro bimbo”

Flora Canto, l’appello a cuore aperto scuote la sensibilità dei suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Potrebbe interessarti anche —>>> Sanremo 2022, la presentatrice del momento è il nome per l’Ariston

Flora circa mezz’ora fa ha condiviso sul sul profilo Instagram un’istantanea inedita della sua quotidianità immersa ancora una volta nel lookdown “più assoluto”. L’istantanea in cui predomina la totalità del rosso però, oltre a denotare tutto il suo già palese fascino, mira a dare delle delucidazioni su quest’ultimo periodo di costrizione che pare stia duramente mettendo alla prova le coscienze di tutti.

“Aspettando che passi il tempo… In tutti i sensi!!!!“, ha così esordito Flora nella didascalia al post. Volendo probabilmente essere, in un momento così delicato, la personificazione della speranza. Ma le sue parole non sono state ricevute da tutti portando con sé questo significato, anzi piuttosto pare che siano state largamente fraintese da molti dei suoi fan.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

“Con questa zona rossa il tempo sembra essersi fermato.. non passa più🙄“, ha infine concluso perentoria, ma senza immaginare le future ed ostili reazioni di alcuni utenti. Una delle tante: “Io capisco il vostro disagio ma credetemi, se prendete il covid e vi muore una persona cara, allora tutto assume un altro aspetto. Vorrei potermi lamentare della vostra noia….“