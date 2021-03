Avete mai visto la casa di Gianni Morandi? Lui vive in un casolare ristrutturato nel cuore della campagna bolognese

Grande apprensione in queste due ultime settimane per Gianni Morandi. Il grande cantante, infatti, è rimasto vittima di un brutto incidente. Si è ustionato le mani e le braccia mentre bruciava delle sterpaglie. Ora è ricoverato al Centro grandi ustionati del ‘Bufalini’ di Cesena. Nonostante le mani tutte fasciate non fa mancare la sua simpatia e voglia di vivere.

Ma sapete dove vive Gianni Morandi? L’incidente che gli è capitato è successo proprio nella sua dimora, una casa in campagna e immersa nella natura che il cantante ha acquistato nel 2000. Morandi vive qui ormai da tanto tempo insieme a sua moglie Anna alla quale è legato da 20 anni.

Entrambi sono “scappati” dalla città e si sono rifugiati in un anglo magnifico della provincia di Bologna. Tra le campagne la sua villa è spettacolare, voi l’avete mai vista?

Gianni Morandi, ecco la sua casa nel cuore della campagna

Gianni Morandi vive precisamente a San Lazzaro di Savena, un paesino non lontano dalla sua Bologna. La sua decisione di vivere in campagna è nota e molte sono le foto ed i video che ne documentano la scelta di vita fatta insieme a sua moglie.

Gianni è un uomo che non sta fermo e anche se non è più giovanissimo ha bisogno di mantenersi attivo. Lo fa con tutti i lavoretti che ci sono da fare in campagna. Quando ha visto il casale che oggi è diventato la sua casa se ne è innamorato, lo ha ristrutturato e si è trasferito lì con Anna. Un angolo di pace e paradiso tra gli alberi e la cornice della montagna.

Intorno alla casa c’è tanto verde, e Gianni ha creato un piccolo orticello che cura direttamente per avere sempre verdura fresca. Ma lui è anche un bravo cuoco e si diletta molto in cucina. In casa ne ha fatta predisporre infatti una bella grande e spaziosa.

Tutti gli interni sono rustici, con colori sobri e accoglienti. I pavimenti di casa sono chiari mentre i divani scuri. Si è creato così un contrasto molto particolare. Da quello che si nota dai suoi contributi anche una libreria piena di libri e cd che in una casa di un cantante come lui non possono mai mancare.