Giorgia Palmas baciata dal sole con un vestito cortissimo, epica – FOTO

L’ultimo scatto apparso sul profilo Instagram di Giorgia Palmas è super: la showgirl indossa un vestito cortissimo.

Giorgia Palmas è una showgirl amatissima dal pubblico italiano: l’ex velina ha saputo conquistare il cuore dei suoi ammiratori con il suo talento e la sua bellezza indescrivibile. La 39enne sta vivendo un momento decisamente felice della sua vita: lo scorso settembre è diventata madre per la seconda volta mettendo alla luce Mia, mentre la settimana scorsa ha festeggiato un traguardo importante con Filippo Magnini. Lei e il nuotatore stanno infatti insieme da ben tre anni.

Giorgia è particolarmente attiva sui social network e condivide spesso aggiornamenti della sua vita quotidiana, fotografie dolcissime insieme alla figlioletta e foto meravigliose in cui mette in mostra la sua avvenenza e le sue forme straordinarie. L’ultimo post che ha condiviso sui social network ha già fatto il giro del web e ha lasciato di stucco i tantissimi fan.

Giorgia Palmas epica: il vestito è troppo corto



Giorgia, nella foto appena apparsa sui social, indossa un vestitino estremamente corto che mette in risalto le sue magnifiche gambe. Ma non è tutto: la scollatura della 39enne è paurosa e il suo lato A in bella vista fa girare la testa agli innumerevoli followers. Difficile trovare aggettivi per descrivere invece la sua bellezza e la luminosità del suo sorriso.

“Il Sole è energia pura al 100% e nei periodi in cui mi sento più spossata o quando ho bisogno di riprendermi fisicamente ho un alleato 100% naturale adatto per adulti e bambini”, ha scritto nella didascalia sponsorizzando un prodotto di bellezza.

Giorgia, qualche giorno fa, ha pubblicato una fotografia in costume: le sue curve pazzesche in mostra hanno sicuramente provocato diverse emicranie e diversi capogiri ai seguaci della showgirl.