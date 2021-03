Giulia De Lellis, shorts inguinali per le vie del centro: sublime – FOTO

Giulia De Lellis in shorts dà il suo benvenuto alla primavera: il tocco stiloso non è passato assolutamente inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ti aspettavo…scrive nell’ultimo post Giulia De Lellis, l’influencer che vanta sul suo profilo Instagram ben 4,9 milioni di followers, numeri assolutamente da capogiro e rendendola ad oggi tra le più seguite. Ogni post di Giulia diventa fonte di ispirazione, come l’ultima foto appena postata in cui appare in tutta la sua bellezza.

Outfit squisitamente primaverile, la De Lellis anche questa volta ha fatto centro proponendo un set di due pezzi sulle tonalità del beige: maglia oversize e mini shorts che mettono in risalto le gambe chilometriche e curate di Giulia. Completano la mise sportiva delle sneakers bianche.

Passeggiando tra le vie del centro, appare più radiosa che mai. Esiste stagione più bella di questa?! Benvenuta Primavera del mio cuore, ti aspettavo .. 🌸 il benvenuto offerto è sicuramente più stiloso che mai. I followers gradiscono, qualcuno infatti va oltre i cuori le rivolge una tenera dedica: bella la primavera , il risveglio della natura… e poi tutto sembra più bello e tu, sempre super bellissima😍💯🔝

Giulia De Lellis, la foto che ha ipnotizzato il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è desiderata da tutti i brand e la vogliono come testimonial: infatti le numerose storie che pubblica sui social sono proprio mirate ad offrire sul web consigli sugli acquisti. Non solo lavoro, nel post di ieri Giulia propone un primo piano mozzafiato. Non ce n’è per nessuno😍😍😍spacchi l’obiettivo❤️ sguardo magico❤️ scrive incantata una fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Il viso poco truccato ed i capelli scuri fluenti le conferiscono un fascino autentico, che meglio rappresentano la freschezza dei suoi 25 anni.