Ilary Blasi smascherata da Striscia la Notizia, i dettagli del servizio

Il servizio rivelatore di Striscia la Notizia coinvolge la conduttrice Ilary Blasi e non lascia spazio a dubbi: i dettagli

L’amata presentatrice Ilary Blasi è ultimamente molto chiacchierata per la conduzione dell’Isola dei Famosi, edizione che ha già regalato grandi emozioni. Sostenuta dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, e dall’aiuto dell’inviato Massimo Rosolino, la conduttrice fa elegante sfoggio delle sue abilità. Carismatica e di carattere, sa gestire qualsiasi situazione con personalità, trasmettendo sempre il giusto entusiasmo per offrire una piacevole compagnia ai telespettatori.

Tra le altre cose, conferisce a ogni puntata un tocco di raffinatezza senza eguali, con look sempre particolari e femminili. Una bellezza decisamente sopra le righe, tra stile ed eleganza. Ma secondo il famoso scanner test di Striscia la Notizia, per la sezione Fatti e Rifatti, il merito non sarebbe tutto di madre natura.

Striscia “smaschera” Ilary Blasi

Gerry Scotti presenta la rubrica così: “sono un po’ imbarazzato, perchè adesso c’è Fatti e Rifatti su Ilary Blasi“, e apre le porte alla divertente imitazione di Francesca Manzini: “A’ bello! Non so’ rifatta! Tutta roba mia, acquistata regolarmente“, sventolando uno scontrino.

L’introduzione al servizio trasmette immagini esilaranti della conduttrice, dagli esordi fino all’Isola dei Famosi, celebrandone l’impareggiabile simpatia che la contraddistingue. Non possono mancare le immagini con il marito Francesco Totti, sottolineando ancora una volta il forte sentimento che li unisce da anni.

Poi si attiva lo spietato scanner test, che confronta una giovanissima Ilary con la donna professionale e di classe che è oggi. Suona “l’allarme”, concentrato sulle labbra e il décolleté, evidenziando in entrambi i casi una crescita di volume. Ecco smascherati gli interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta, scovati dalla sezione Fatti e Rifatti, che non salva proprio nessuno.

Resta indubbia la bellezza delle conduttrice, divina sia prima che dopo i presunti ritocchi. Tripudio di splendore e fascino in ogni sua apparizione, che delizia inevitabilmente lo spettatore. Visione della quale potremo beneficiare ogni lunedì e giovedì su Canale 5.