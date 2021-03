Isola Dei Famosi, gravi accuse di violenza. Il concorrente: “Me ne vado”. Gilles Rocca ha avuto una brutta lite con Daniela Martani durante questa puntata

Stasera è andata in onda la quarta puntata dell‘Isola dei Famosi. Sono trascorsi oramai dieci giorni dall’inizio del programma e stanno cominciando a saltare i nervi a tanti concorrenti, che per la fame, la mancanza e la lontananza da casa, cominciano a non sopportare tante cose e a litigare per ogni più piccola cosa. Proprio com’è successo questa sera tra Daniela Martani e Gilles Rocca.

Isola dei Famosi, lite tra Gilles e Daniela. Interviene Tommaso Zorzi

Tornati in Palapa dopo le prove, Ilary ha notato che i due avevano litigato e ha deciso di interrogarli entrambi. Daniela è scoppiata in lacrime, dicendo che Gilles è troppo aggressivo e che lei la violenza l’ha subita sulla pelle. Gilles, incredulo per queste accuse, ha ribadito che lui la violenza l’ha vissuta in famiglia, sa cosa significa e si batte per guerre come queste, motivo per cui non può essere assolutamente accusato di certe cose. “Io me ne vado subito, Ilary” ha sbottato il ragazzo. Tommaso Zorzi è intervenuto, difendendolo: “Io non sopporto quando vengono strumentalizzati temi così delicati. Io l’ho vissuta sulla mia pelle la violenza quindi Daniela, piano con questi termini“.

Tommaso è riuscito a convincere il concorrente rimanere sull’Isola, nonostante stesse cominciando davvero a valutare l’idea di andare via.