Iva Zanicchi: “Ogni volta che parlo di uccelli tutti ridono, io faccio la collezione”. L’opinionista di questa edizione dell’Isola dei Famosi ha rivelato qualcosa di molto curioso

Questa sera è andata in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi che ha visto come eliminato al televoto Brando. Intanto i giorni passano, scoppiano i primi litigi ma anche le prime alleanze e sull’isola sono sempre più vicine Drussilla e Myrea, che sono diventate molto amiche durante questi ultimi giorni. La ricca ereditiera ha trovato in Myrea una vera e propria amica, una sorella, una ventata d’aria fresca che le serviva proprio soprattutto per il suo carattere molto chiuso.

Isola dei Famosi, Iva Zanicchi incuriosisce tutti: “Io colleziono uccelli”

Sono tornati a parlare delle strane abitudini di Drussilla che si è presentata nel programma raccontando qualcosa di molto curioso: la ragazza, infatti, ama collezionare le ossa. Ha raccontato che sull’isola ha trovato qualcosa tipo ossa di uccelli ma niente di troppo entusiasmante. Per lei è molto strano essere lontana dalle sue abitudini e dai suoi hobby che ha dovuto lasciare in Italia. A questo punto è intervenuta Iva Zanicchi, che ha deciso di spezzare una lancia in favore della ragazza: “Che male c’è? Anche io colleziono uccelli, ma li colleziono vivi“. Una battuta che ha incuriosito tutti in studio.

Successivamente, sono tornati a parlare di nomination e hanno fatto una prova per stabilire gli immuni della serata. Dunque l’argomento uccelli è stato definitivamente archiviato, o perlomeno fino alla prossima puntata che andrà in onda lunedì!