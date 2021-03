La bella hostess condivide una foto in cui appare sensuale con un mini abito aderente che delinea le sue forme e lo sguardo seducente

Laura D’Amore appare bellissima e sensuale in una foto su instagram con indosso un mini abito a quadri attillato. In vista tutte le sue forme prorompenti che fanno impazzire i suoi fan. Nella didascalia cerca l’aiuto del pubblico:”Secondo voi, è un pò psichedelico questo vestitino?”. Nelle stories poi parla della cenere che continua a spargersi ovunque a Catania dove vive e che è un vero problema per i siciliani.

Laura D’Amore ha una sorpresa per i suoi follower

La bella hostess siciliana promette grosse novità ai suoi follower mentre inquadra la sua valigia, pronta a partire per chissà dove. Alla D’Amore piace tenere sulle spine i suoi follower, che non sono pochi ma ben 775 mila. Inquadra degli oggetti e promette delle sorprese, chissà di che cosa si tratta. Forse qualche novità in televisione che la riguarda, sono in molti che la vorrebbero vedere proprio in tv. Qualche esperienza già ce l’ha in tv, ha infatti partecipato come ospite a Non è l’arena. La bella hostess si divide tra Milano e Sicilia per vari impegni lavorativi. Il suo lavoro primario è quello di assistente di volo, però fa anche la modella e si occupa di altre cose.

La 39enne è laureata in Marketing e pubblicità. In passato ha anche insegnato in una scuola italiana nelle Repubblica Dominicana. Ha conseguito poi anche un Master sempre in Marketing e pubblicità. Molti brand hanno imparato a conoscerla e le chiedono di sponsorizzare abiti e accessori. Nel tempo libero ama praticare Yoga e ascoltare la musica. Il suo sogno è di lavorare in televisione come attrice o conduttrice. Lei è considerata la hostess più sexy che ci sia, sarà per le sue forme procaci, lo sguardo sensuale e i capelli biondi.