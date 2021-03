Lazio in lutto, lo strazio dei genitori della vittima: “Non è possibile”

Ieri sera intorno alle 20 è avvenuto un incidente a Roma che ha tolto la vita ad una giovane promessa del calcio, i dettagli della tragedia

E’ morto sul colpo il giovane ragazzo della Primavera della Lazio dopo un incidente avvenuto a Roma all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti. Il suo nome è Daniel Guerini il diciannovenne alla guida di una smart Four Four sulla quale viaggiava insieme ad altri amici Edoardo De Blasi e Tiziano Rozzi, entrambi suoi coetanei, anche loro rimasti feriti. La macchina si è completamente distrutta. L’auto si è scontrata contro una Mercedes Classe A guidata da un 67enne, Temo Sebastiani.

Roma, incidente mortale: lo strazio dei genitori

Sarebbe dovuta essere una serata tranquilla, il ragazzo vittima dell’incidente aveva appena preso il cibo d’asporto e si stava dirigendo insieme ai suoi amici a casa di uno di loro per cenare con loro. Direzione Tor Tre Teste, lì purtroppo non ci sono mai arrivati. Dopo lo schianto sono arrivati sul posto gli agenti del V gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno aperto un’indagine sul tragico evento. Secondo una prima analisi, il corpo di Daniel sarebbe sbalzato fuori dall’auto, probabilmente dal tettuccio e il suo corpo è rimasto schiacciato, tanto è servito il lavoro dei vigili del fuoco per liberarlo. I genitori del giovane sono disperati e una volta arrivati sull’incrocio hanno visto il loro figlio morto ed hanno cominciato ad urlare il suo nome. La situazione è stata più tragica del previsto. A causa del Covid-19 i famigliari non hanno potuto accompagnare la salma all’ospedale di Tor vergata.

Secondo quanto riportato da Repubblica, anche i due amici sarebbero in condizioni gravi. Edoardo De Blasi in particolare è in prognosi riservata, in rianimazione all‘ospedale San Giovanni. Tiziano Rossi invece è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata. Il conducente dell’altra macchina invece ha riportato ferite lievi.