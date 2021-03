L’Eredità, Martina Crocchia appare sensuale in biancheria intima-FOTO

Martina Crocchia appare sempre più sexy e conquista il pubblico della Rai, oltre che a sbancare all’Eredità

La bella 39enne insegnante di pole dance, sta conquistando il pubblico con la sua sensualità nel quiz show di Flavio Insinna, in onda tutti i giorni alle 18:45. La bella insegnante è arrivata alla cifra di ben 200.000 euro, una somma non male e non si vuole certo fermare. Infatti prevede di assaltare la Ghigliottina ancora. Se continua con questo successo la Crocchia ben presto otterrà un futuro in televisione come il precedente concorrente Massimo Cannoletta.

Martina Crocchia come Massimo Cannoletta, un futuro garantito in televisione

La Crocchia sta riscuotendo successo nel programma di Flavio Insinna e come il suo predecessore Massimo Cannoletta, ben presto potrebbe anche ottenere una rubrica tutta sua. Cannoletta infatti cura ora la rubrica di Oggi è un altro giorno che s’intitola Massimo 5 minuti. Il suo bagaglio culturale ha fatto breccia nel programma di Serena Bortone. Cannoletta ha concluso il suo percorso a l’Eredità con una somma pari a 280.000 in 51 puntate. Staremo a vedere se Martina porterà a casa un risultato migliore oppure no. La sua figura è indicata per la televisione, è di bella presenza, simpatica e anche molto preparata. Potrebbe avere una bella carriera in televisione non è da escludere.

Su Instagram ha anche un discreto successo con 7.336 followers. Sul suo profilo condivide molti contenuti riguardo l’Eredità e la sua partecipazione. Inoltre si mostra in mise sensuali mentre pratica la pole dance che è la sua passione. Il suo seno prorompente e il suo sguardo magnetico conquistano subito. Si vede che è molto allenata, il suo fisico è tonico e da vera ginnasta. Lei si batte per le donne e per la loro libertà. Appare subito infatti il suo carattere forte e la personalità travolgente.