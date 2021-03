Livenow Fitness, l’ambasciatrice Maddalena Corvaglia: “Seguitemi”

Sta per iniziare un nuovo progetto di Livenow sul fitness, alla guida ci sarà l’ex velina Maddalena Corvaglia, ecco cosa ha raccontato a Yeslife

Maddalena Corvaglia è pronta a condividere con i suoi fan e non solo un progetto all’insegna dello sport e del divertimento. Si tratta di una serie di allenamenti sponsorizzato dalla piattaforma LiveNow. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare ad una presentazione del piano e non abbiamo perso occasione di fare qualche domanda interessante all’ambasciatrice dell’iniziativa. L’ex velina, carica al massimo e sempre sul passo ha soddisfatto tutte le nostre richieste.

Livenow fitness, quali sono i consigli di Maddalena Corvaglia?

Durante la round table a cui abbiamo partecipato, Maddalena Corvaglia ci ha potuto spiegare i dettagli dell’iniziativa. Il progetto si chiama Livenow Fitness e si tratta di una serie di allenamenti in diretta streaming di vari tipi di sport. Dallo yoga al calisthenic, dal pilates al total pump. “Ho sempre avuto la possibilità e la cultura di imparare nuove discipline, la mia fortuna e anche qualità è che apprendo subito, sono una persona che ha sempre voglia di imparare. Ho l’entusiasmo di un’adolescente”. Così si presente ai lettori l’ex velina che è pronta a far divertire i suoi seguaci con una serie di allenamenti dalla durata di quaranta minuti. L’ambasciatrice ci ha rivelato che sarà fatta una campagna social mirata sul profilo ufficiale di Livenow Fitness e lei attraverso la sua pagine racconterà il suo percorso. “Il progetto continuerà anche post-Covid, è una soluzione alternativa per chi non ha tempo o voglia di andare in palestra, o magari si vergogna o preferisce allenarsi da sola”. Ha poi spiegato.

A partire da metà aprile Maddalena sarà la protagonista sarà protagonista di un programma speciale dedicato alla remise en forme estiva. E i suoi allenamenti resteranno sulla piattaforma disponibili on-demand. Provare per credere!