Lorella Cuccarini, il polverone su di lei: allievi si scagliano contro. Il motivo

Lorella Cuccarini è grande protagonista di questa edizione di Amici. L’insegnante al centro del dibattito: contro di lei allievi e insegnanti

Lorella Cuccarini da quest’anno come insegnante di Amici sta dimostrando di avere carattere, polso e anche furbizia. La ballerina fa sentire la sua voce e non sono pochi gli scontri che avvengono nella scuola di Canale 5, soprattutto con la collega Alessandra Celentano.

Le polemiche e le liti non mancano e Lorella ne è spesso coinvolta. Solo qualche giorno fa era stata protagonista di una brutta lite proprio con la maestra di danza classica per via di un guanto di sfida. La Celentano, insegnante di Serena, lo aveva lanciato a Rosa, sostenuta dalla Cuccarini. Quest’ultima non ha preso bene la cosa in quanto la sfida consisteva in una variazione sulle note del can can.

La showgirl aveva rispedito al mittente l’invito nel corso della prima puntata del serale di Amici in quanto la considerava una “sfida iniqua”. Un dibattito molto acceso alla fine del quale la Cuccarini aveva rimandato tutto nelle mani della giuria: “Mi prendo la responsabilità della scelta. Deciderà la giuria chi ha ragione”.

Lorella Cuccarini, continua lo scontro: tutti contro di lei

E la querelle del sabato sera tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano non si è placata in quanto Stefano De Martino e Stash hanno detto no, appoggiando sostanzialmente la visione della Cuccarini. L’ex ballerino si è beccato parole pesanti da parte delle Celentano ed il web si è scatenato con tantissimi tweet.

Ma la questione non si è di certo placata e anche questo sabato ne vedremo delle belle in studio. Al centro dello scontro tra le due insegnati che sembrano essere acerrime nemiche, con visioni discordanti praticamente su tutto, un altro guanto di sfida.

Anche questa settimana, infatti, la maestra Celentano ha lanciato altri guanti di sfida, un altro per Rosa e uno per Martina. La Cuccarini questa volta ha intenzione si accettare ma a modo suo. La cantante de “La notte vola”, infatti, vuole modificare la coreografia che eseguirà Martina adattandola ai suoi standard e fare in modo che Serena non possa provare quella che dovrà eseguire contro Rosa.

Come l’hanno presa nella scuola? “Mossa furba”, ha commentato Tommaso in casetta che si trova in accordo con Sangiovanni. E oltre agli allievi che si scontrano con Lorella arriva anche l’eco della rete che in parte la critica: “Non è intelligenza, è furbizia e scorrettezza”. Insomma la Cuccarini è al centro di un polverone che siamo sicuri non si spegnerà presto.