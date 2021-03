L’ultimo scatto di Ludovica Pagani assume le sembianze di una pietra preziosa: lo spettacolo in canotteria acceca i suoi fan.

A soli pochi minuti di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo contenuto su Instagram, la raggiante giornalista ed influencer dal sorriso contagioso, Ludovica Pagani, si conferma decisamente ed ancora una volta come una delle star, sul vasto panorama del web, più in voga del momento. Non tutti sono al corrente però che la meravigliosa venticinquenne bergamasca, nata per un soffio sotto il segno del Cancro, prima di approdare nel mondo dello spettacolo e dello sport ha conseguito i suoi studi in “Economia e Management” in un università del capoluogo lombardo. Ed ha parallelamente approfondito moltissime altre materie di suo interesse dovute ad un’istruzione dalle mille sfaccettature.

Ludovica Pagani, spettacolo di un diamante luminoso dalla bionda chioma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

“Blondy 🥰“, un nuovo taglio di capelli leggermente più corto e dai riflessi più chiari è la novità condivisa da Ludovica in queste ultime giornate di marzo. Una scelta di voler cambiare che però non suscita invece alcun dubbio sulla sua adorata colorazione. Sponsorizzando il marchio di CotrilSpa, dedicato alla produzione di prodotti di bellezza e per la cura del capello, la “rivale genuina” dell’altrettanto biondissima Diletta Leotta, si assicura fin da subito una grande scorpacciata di apprezzamenti. I quali superano proprio in questo momento gli 80mila like.

Ludovica nello scatto, vestendo un outfit al quanto minimale e composto da jeans e canotta bianca, sembra risplendere di luce propria. Come se fosse una pietra preziosa. Moltissimi infatti saranno i commenti dei suoi ammiratori volti a sottolineare l’autenticità del suo sorriso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Occhi a cuoricino ed inviti a restare sempre se stessa invadono la homepage della piattaforma social e, nel frattempo, l’ex opinionista di “Quelli che il calcio” non smette di dedicare i suoi momenti di libertà ad alcune sessioni di allenamenti, ma pur sempre ricordandosi di sfoggiare i suoi look definiti da molti come “Semplicemente stupendi❤️“.