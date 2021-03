Lutto a Uomini e Donne, muore personaggio molto amato

Muore a soli 46 anni Fabio Donato Saccu, ex corteggiatore del Trono Over di Uomini e Donne

Terribile lutto a Ponderano, in provincia di Biella. A soli 46 anni è morto il geometra Fabio Donato Saccu, ex corteggiatore del Trono Over di Uomini e Donne. Molto apprezzato all’interno del programma, aveva trovato l’amore con Lisa Leporati, con la quale aveva lasciato lo studio. Ne dà il drammatico annuncio anche il circolo culturale sardo Su Nuraghe di Biella, del quale faceva parte, che lo descrive come un uomo disponibile e generoso.

La prematura scomparsa di Fabio Donato Saccu

Colpito da un tumore, Fabio Donato Saccu è scomparso nella giornata di ieri alle 9 del mattino. Fino agli ultimi attimi è stato assistito dalla mamma all’Ospedale degli Infermi dii Biella, ma come recita il comunicato, “dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona, è mancato all’affetto dei suoi cari“.

Molto amato e ben voluto da tutti, aveva lasciato il segno anche all’interno della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove aveva trovato l’amore. Dopo il corteggiamento nei confronti di Lisa Lepore, è nato un dolce sentimento che li ha uniti in una coppia definitiva.

Hanno lasciato insieme il programma e vissuto la loro relazione lontano dal gossip e dalle telecamere. Anche l’ex dama ha lasciato un ultimo saluto, postando un immagine sui social che li ritrae insieme e felici con una frase concisa ma toccante: “ti ricorderà sempre così“.

Oggi, giovedì 25 marzo, si terrà alle 18:00 la veglia di preghiera, nel ricordo della tragica scomparsa di Fabio Donato Saccu. Il funerale verrà celebrato nella mattinata di domani, alle 9:00, nella chiesa parrocchiale di Ponderano.