Malika Ayane si racconta: “Questo è il nostro presente, viviamolo”

Malika Ayane presenta il suo nuovo album dal titolo Malifesto, ecco cosa ha raccontato a Yeslife durante la conferenza

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di Malika Ayane, una delle cantante italiane più note negli ultimi anni che ha da poco partecipato al Festival di Sanremo 2021. E’ salita sul palco dell’Ariston con la canzone Ti piaci così, classificandosi quindicesima. Con i suoi look sensazionali ed eleganti e la sua voce ha conquistato ancora una volta il pubblico italiano, arrivando in cima alla top-ten dei brani più ascoltati. Una musica diversa rispetto al solito ma con una tradizione alle spalle che la rende unica nel suo genere.

Malika Ayane: quali sono le novità dell’album?

Malifesto è il suo nuovo album in uscita il 26 marzo ed è un progetto che punta al presente prendendo spunto dal passato. Infatti come ha spiegato durante la conferenza, i due album precedenti l’hanno aiutata a dare vita a questo lavoro. Da Naif (2015) riprende il bisogno di raccontare e da Domino (2018) il bisogno di osservare. Risultato? Un inno alla riscoperta del valore delle emozioni e all’importanza di manifestarle, alla leggerezza, il migliore degli atteggiamenti per mettersi di fronte alle cose senza paura, con il coraggio di riconoscersi anche quando tutto attorno cambia. Una fotografia di diversi stati d’animo che Malika Ayane ha deciso, a modo suo, di manifestare. L’album è composto da dieci brani che l’artista ha scritto e composto insieme a Pacifico, Antonino Di Martino, Alessandra Flora, Leo Pari, Colapesce, Antonio Filippelli, Daniel Bestonzo e Rocco Rampino. E’ il suo primo lavoro in Italia, con l’obiettivo di promuovere il nostro Paese dopo tutto quello che è successo a partire da marzo 2020.

Vivere il presente

“Malika di ieri è fondamentale per quella di oggi. Penso che abbiamo delle caratteristiche che restano immutate nel tempo, ma che ci portano a fare altro”. Così la cantante si mostra senza veli, consapevole della vita e di tutto quello che rientra in essa. Dai momenti bui a quelli pieni di luce, l’importante per lei è vivere il presente ed essere ottimisti sempre. “Presente decisamente diverso da quello differente, movimento storico come qualcosa da subire ma una condizione temporale in cui stiamo vivendo”. Continua l’artista.

“Questo è il nostro presente, il nostro quotidiano si è spostato in questa realtà storica. Adattare emozioni a questo contesto di inizio di questo ventennio”. Conclude.