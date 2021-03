Maneskin imitati da I Cugini di Campagna, il VIDEO è già virale

I Cugini di Campagna in collegamento a “Oggi è un altro giorno” hanno proposto una versione inedita di “Zitti e Buoni” dei Maneskin. Fan in delirio

Il brano che li ha portati alla vittoria di quest’ultimo 71esimo Festival di Sanremo è su tutte le radio da settimane e la loro fama in netta crescita dopo il successo ottenuto. La giovanissima rock band romana dei Maneskin con “Zitti e Buoni” ha lanciato da poco anche il nuovo album “Teatro d’Ira – Vol I” e aspettano con trepidazione di calcare il palco dell’Eurovision Song Contest dal 18 al 22 maggio che quest’anno si svolgerà nei Paesi Bassi.

L’escalation della band non sembra fermarsi, tutti ne parlano e le trasmissioni televisive li cercano per interviste esclusive e live in studio. Allo stesso modo anche diversi interpreti della musica italiana non hanno nascosto di apprezzare il brano vincitore di quest’anno, così alcuni si sono addirittura spinti in imitazioni e parodie, con esiti a volte molto dubbi per il pubblico a casa.

“Oggi è un altro giorno” ospita la parodia dei Maneskin, esecuzione encomiabile

Tra le varie imitazioni della band romana, quella che ha lasciato finora il segno e ha fatto sì che il video diventasse virale nelle ultime ore, è stata quella de I Cugini di Campagna, esibiti live in collegamento con Serena Bortone nello studio di “Oggi è un altro giorno”.

Si è creato un divertente siparietto in cui i quattro componenti del gruppo storico italiano composto da Silvano, Daniel, Ivano e Tiziano, hanno riprodotto il brano vincitore “Zitti e Buoni” con tanto di movenze rock e vocalizzi tipici del gruppo.

L’esecuzione è avvenuta sotto gli occhi esterrefatti della Bortone che li ha ascoltati con un plauso finale più che meritato. L’occasione si è creata dopo l’intervista a Ivano che in studio ha raccontato alla conduttrice come è nata l’idea delle zeppe diventate loro tratto distintivo.