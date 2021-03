Maria De Filippi ha un fratello, lo sapevi? Oggi ti mostriamo chi è – FOTO

“Chi” pubblica degli scatti su Maria De Filippi e suo fratello. Maria e Giuseppe sono stati beccati mentre passeggiavano, sembrano molto legati.

Il serale di Amici 20 ha confermato l’assoluto successo di Maria De Filippi, la vera regina della televisione italiana è lei. Il programma ha raggiunto un nuovo record, oltre sei milioni di telespettatori, pari al 29%, hanno guardato la classe giunta alla ventesima edizione. Il talent continua a resistere nel tempo.

Maria e Giuseppe passeggiano insieme, i due fratelli sembrano molto legati

Maria De Filippi si è presa un momento di relax tra una ripresa e l’altra, è stata fotografata in compagnia di suo fratello Giuseppe, amministratore delegato della Fascino. Come riportato sul giornale Chi , queen Maria è stata immortalata sotto i suoi uffici situati nella Capitale. I due erano in compagnia di Ugo, il bassotto della conduttrice.

I due fratelli sembrano molto legati e chiacchierano del più e del meno, utilizzano i rispettivi dispositivi anti contagio come previste dalle norme anti covid 19.

Maria e Giuseppe non sono andati sempre d’amore e d’accordo, come tutti i fratelli che si rispettino hanno avuto i loro momenti di “crisi”.

In un’intervista a Che tempo che fa, la conduttrice ha raccontato un episodio che ha caratterizzato il rapporto con il fratello: “Mio fratello mirava a schiavizzarmi e faceva la spia. Una volta ho avuto una storiella con un suo amico e quando l’ha scoperta mi ha ricoperta di insulti“.

“Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo“- ha affermato. Dopo tempo tutto sembra essere passato ed i due fratelli lavorano insieme nella stessa società che produce i programmi condotti da Maria.