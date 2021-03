Martina Stella: “La propria femminilità con stile” e resta senza veli solo con l’intimo – FOTO

Martina Stella incanta il web non solo con le sue foto senza veli ma anche per il suo concetto di femminilità

“Una donna deve riuscire ad esprimere la propria femminilità con stile“, è questo il concetto ineccepibile che accompagna l’ultimo scatto pubblicato sui social da Martina Stella. L’affascinante attrice infatti ha voluto ideare questa didascalia per accompagnare una serie di foto condivise sul suo profilo Instagram. E mai concetto fu tanto giusto visto che nelle immagini che Martina ha regalato ai suoi tantissimi follower la si può ammirare in tutto il suo splendore. L’attrice infatti si è lasciata ritrarre in diverse pose accomunate tutte dallo sguardo fatale e dalla sua bellezza travolgente. L’outfit scelto fa davvero girare la testa in ogni scatto presentato. Martina si è infatti lasciata ritrarre con addosso soltanto un intimo di cui si può vedere soltanto lo slip nero con un merletto bianco. Il reggiseno sembra non esserci oppure semplicemente è nascosto sapientemente da una giacca che non mostra il generoso décolleté solo perché una mano di Martina le impedisce di aprirsi.

Chi è il fortunato marito di Martina Stella

Martina Stella è un personaggio molto noto e amato del cinema italiano e del piccolo schermo. Con una carriera iniziata poco più che ragazzina, aveva infatti appena 16 anni quando fa il suo esordio nel film di Gabriele Muccino “L’ultimo bacio“, si può certamente immaginare che sia quasi abituata all’interesse sulla sua vita privata. I suoi amori, complice anche il fatto che si trattassero di uomini famosi, sono stati spesso inseguiti dai settimanali di gossip. Da diversi anni sembra però che per Martina Stella sia arrivata finalmente la felicità nella sfera personale. Dal 2016 è infatti sposata con il procuratore sportivo, e ex calciatore, Andrea Manfredonia.

La loro passione non è nata da un colpo di fulmine visto che i due erano già amici da diverso tempo eppure, forse proprio per questo, l’attrice sembra essere riuscita a trovare la giusta stabilità. Pare che la loro amicizia abbia avuto la sua evoluzione in un periodo molto difficile per la Stella iniziato dopo la separazione da Gabriele Gregorini, padre di sua figlia Ginevra.