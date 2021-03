Viaggio di nozze decisamente movimentato quello trascorso dalla coppia formata da Francesco e Martina, la loro escursione in fuoristrada ha sconvolto i telespettatori

Ieri sera è tornata la quarta attesissima puntata del docu reality di Real Time “Matrimonio a prima vista Italia 2021” intitolata “Tra viaggio di nozze e convivenza”. Le tre coppie sono state infatti riprese nei loro ultimi momenti insieme durante i rispettivi viaggi di nozze: Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale tra le montagne friulane vicino Udine, Fabio Peronespolo e Clara Campagnola ha trascorso la luna di miele in Abruzzo, tra le colline del Castello di Semivicoli, mentre Francesco Muzzi e Martina Pedaletti ad Olbia in Sardegna.

Tra tutte e tre le vacanze però quella più movimentata è stata sicuramente quelle di quest’ultima coppia che dopo il gelo iniziale da parte di Martina, sta iniziando ora a smuoversi e riprendere quell’affiatamento che tanto gli esperti credevano possibile. Li abbiamo visti scambiarsi tenere effusioni e baci appassionati, ma anche cimentarsi in viaggi in auto davvero temerari. Vediamo cos’è accaduto.

Francesco e Martina in viaggio verso il Massiccio del Gennargentu. Paura a bordo

Per la coppia dei due romani il viaggio di nozze ad Olbia non è stato solo mare cristallino e spiagge incontaminate, ma anche avventure oltre i limiti, prima in canoa e poi in fuoristrada verso il Massiccio del Gennargentu a 1400 metri d’altezza per ammirare il panorama al tramonto e brindare alla loro unione.

Il conducente che li ha guidati nella scalata ha allarmato subito Martina, quando alla sua domanda riguardo quante volte avesse già fatto quella scalata in auto, ha risposto ridendo: “È la seconda volta quest’anno”. Vediamo i due novelli sposi sballottati all’interno dell’abitacolo della vettura, con Francesco che cerca di tranquillizzare la sua sposa molto nervosa. “Come alle giostre dell’Eur! Tranquilla”.

Martina invece urla perché ha paura, soprattutto durante gli ultimi metri di arrampicata del fuoristrada dove la scalata si fa molto impervia. Finalmente poi l’arrivo e la vista strepitosa che ha fatto dimenticare ai due il viaggio fuori le righe.