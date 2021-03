Mercedesz Henger ha deliziato la sua platea condividendo una foto-ricordo sul suo profilo di Instagram: il suo fisico è sempre di alto livello.

Mercedesz Henger, complice l’inizio della nuova edizione de ‘L’isola dei famosi’, sta condividendo sui suoi canali social diversi ricordi in merito alla sua esperienza nel reality show risalente al 2016. La ragazza, nel corso di una puntata, fece prendere un bello spavento a sua madre in studio e ai telespettatori sottoponendosi ad una durissima prova di coraggio e restando in apnea per troppi minuti. Da quel giorno, tuttavia, le cose sono estremamente cambiate.

La piccola Henger è diventata una vera e propria star sui network, raggiungendo una popolarità incredibile su Instagram. Il rapporto con la madre Eva, inoltre, si è incrinato: stando alle loro dichiarazioni, non hanno contatti da molti mesi. La classe 1991, proprio sul noto servizio di rete sociale, ha pubblicato una foto-ricordo della scorsa estate in cui indossa un costumino sexy.

Mercedesz Henger e la foto in costume: fisico sempre da applausi

Mercedesz Henger ha abituato il suo pubblico a scatti favolosi in cui mette in mostra ogni centimetro del suo incredibile corpo. La figlia di Eva, proprio come l’attrice, è dotata di una sensualità e di una esplosività fuori dal comune. Le sue curve sono letteralmente da sogno: che sia didietro o lato A, gli “applausi” e i likes si sprecano.

“Cira un anno fa”, ha scritto la 29enne nella didascalia. La figlia di Riccardo Schicchi, nella foto, si sta facendo il bagno in una splendida acqua cristallina. Il costume è strettissimo e regala trasparenze illegali. Il suo paradisiaco décolleté non passa ovviamente inosservato e manda in orbita i tantissimi seguaci. Lo scatto ha superato in brevissimo tempo quota 13mila likes.

Mercedesz Henger talvolta tende ad esagerare e posta in rete contenuti altamente scottanti: la foto in cui piazzò il suo fondoschiena spaziale davanti all’obiettivo era semplicemente da infarto.