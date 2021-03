Drammatico incidente stradale: morto un uomo

Un uomo di 51 anni è morto ieri a Cesano Boscone, in provincia di Milano, in un grave incidente stradale che ha coinvolto la sua moto ed un’auto.

In un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri a Cesano Boscone, in provincia di Milano, un uomo di 51 anni ha perso la vita. La vittima si trovava a bordo della sua moto che, per cause ancora da verificare, si sarebbe schiantato contro un’auto. In seguito all’impatto, il motociclista è finito sotto la vettura rimanendo incastrato. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Leggi anche —> Scontro tra due vetture, muore giovane calciatore della Lazio. Gravi altri due

Milano, scontro tra moto ed auto: morto centauro di 51 anni rimasto incastrato sotto la vettura

Leggi anche —> Schianto in autostrada, muore una ragazza di 30 anni

Terribile incidente stradale nella mattinata di ieri, mercoledì 24 marzo, in via Isonzo a Cesano Boscone, comune in provincia di Milano. In seguito all’impatto Vittorio Agrestino, 51enne residente a Buccinasco, ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta la redazione de Il Giorno, la vittima si trovava in sella alla sua moto, una Yamaha che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’auto, una Fiat Panda condotta da una donna di 48 anni che procedeva in direzione opposta. Il motociclista è finito sotto la vettura rimanendo incastrato.

Sul luogo della tragedia sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118, ma per il 51enne non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione dello staff medico che si si è dovuto arrendere e constatarne il decesso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al 51enne. Dai primi riscontri, riporta Il Giorno, pare che lo scontro possa essere avvenuto in seguito ad un sorpasso azzardato, circostanza che non è stata confermata.