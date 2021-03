Paola Di Benedetto è la nuova testimonial di “Intimissimi”, noto brand di intimo. La modella è molto felice per questa nuova collaborazione e lo annuncia con un post su Instagram.

Paola Di Benedetto, modella, influencer e showgirl italiana, sul web è molto amata ed è una vera star, su Instagram è seguita da oltre 1 milione e 700mila follower. Paola inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo dai concorsi di bellezza, arriva seconda a Miss Vicenza, prende parte a Miss Grand Prix Veneto, vince i titoli di Miss Antenna 3 e di Model Girl; partecipa anche a Miss Italia e conquista il terzo posto.

Raggiunge l’appellativo di vip nel ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. In seguito lavora come valletta a Colorado e nel 2018 partecipa come naufraga all’Isola dei famosi.

Madre Natura per Intimissimi, la perfezione è Paola di Benedetto

Con un post su Instagram la bellissima Paola annuncia la sua collaborazione con Intimissimi. Indossando un bellissimo completino intimo in pizzo scrive: “Super felice di annunciarvi questa nuova avventura con @intimissimiofficial 🌷🌿🌺”.

La modella ha ricevuto tantissimi complimenti dai suoi follower ed ha fatto il pieno di cuoricini. Paola ha faticato molto per raggiungere ed ottenere i risultati tanto desiderati, ora è solo il momento di raccogliere i frutti per nuovi successi sempre più importanti.

Ancora una volta Paola di Benedetto fa strage di cuori e si fa amare per la sua naturale semplicità.