Raffaella Fico, l’outfit accattivante che non è passato inosservato – FOTO

Raffaella Fico protagonista di un nuovo shooting fotografico che ha turbato il web, lei come sempre è bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico sa sempre come catturare l’attenzione, sia sui social che in TV. Numerosi i progetti fotografici a cui la bellissima showgirl fa parte. L’ultimo shooting che l’ha vista protagonista si preannuncia interessante già da quanto emerge dalle storie social della Fico. Per le vie della città, la showgirl sfila con la massima disinvoltura – pur indossando dei tacchi vertiginosi – e si lascia fotografare dai professionisti.

L’outfit inedito le sta un incanto: soprabito sulle tonalità del rosso e del magenta, un connubio che rende il capo difficile da indossare ma che su Raffaella diventa subito perfetto. Il tocco glamour è dato dalla mascherina creata dallo stesso tessuto dell’abbigliamento. Per dare un tocco più audace, la criniera della Fico lasciata al vento.

I followers mostrano ancora una volta di amarla: i commenti sono veramente tanti, così come i like. Boom di apprezzamenti.

Raffaella Fico, il mini dress non nasconde le curve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Grazie alle sue misure da capogiro, la Fico riesce a indossare qualsiasi tipo di abito, su di lei tutto acquista valore. Qualche giorno fa ha postato alcune foto scattate sul balcone di casa probabilmente, proponendo un outfit sicuramente interessante. L’abito asimmetrico lucido sulle tonalità del verde, viola e azzurro: un motivo rigato che si alterna.

Uno spacco profondo che permette una maggiore mobilità e che consente di ammirare le bellissime gambe della Fico, a cui nessuno riesce a rimanere impassibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

La showgirl infatti riesce anche stavolta ad accaparrarsi i complimenti del web.