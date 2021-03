Rimedi schiena bloccata: gli ingredienti naturali efficaci per risolvere il problema!

Ecco tutti gli ingredienti naturali efficaci e utili per guarire dal mal di schiena in modo efficace e duraturo.

Una delle piaghe che ci ritroviamo molto spesso a fronteggiare è sicuramente il mal di schiena.

Generalmente il mal di schiena può essere localizzato in una o più zone. Le cause di questo problema

possono essere tantissime, tra cui anche la postura scorretta. Soprattutto a lavoro, si possono assumere

delle posizioni che, a lungo andare, possono andare a gravare sulla colonna vertebrale.

Un’altra causa di mal di schiena può essere sollevare dei pesi in maniera errata in modo da creare nella zona dorsale delle lesioni ai muscoli. Il mal di schiena può essere dovuto anche ad una infiammazione del nervo sciatico o alla presenza di varie erniazioni.

Schiena bloccata: come rimediare il problema con metodi naturali

Se il problema non è tanto grave e, quindi non necessita di un consulto medico, potete ricorrere anche ad alcuni rimedi naturali.

Per prima cosa potete cominciare con esercizi e automassaggi per diminuire il dolore. Se il dolore è

particolarmente fortem potete passare ad utilizzare dei rimedi efficaci.

In particolar modo potete provare ad utilizzare quelli che sono degli antinfiammatori del tutto naturali

come, per esempio, l’arnica.

Preparare un estratto all’arnica è davvero molto semplice. Dovete riempire una tazza con dell’acqua bollente ed aggiungere una manciata di fiori di arnica. Dovete, inoltre, lasciare in

infusione il tutto per almeno 10 minuti e, una volta trascorso questo tempo, filtrare il tutto e bere il vostro

estratto.

In poche mosse, avrete un potente antinfiammatorio davvero utile per contusioni e dolori muscolari. Potete ripetere il tutto per almeno due volte al giorno.

Un altro rimedio davvero utile è effettuare un bagno caldo con l’aggiunta di

sale marino. In questo modo, l’acqua calda andrà a rilassare la vostra muscolatura riducendo

eventuali contratture, mentre il sale grosso sprigionerà tutto il suo potere antinfiammatorio.

Un altro metodo è sicuramente quello di creare un impacco allo zenzero. Non dovrete fare altro che mettere in 1 litro di acqua bollente una radice di zenzero tagliato a pezzi. Potete, poi, lasciar bollire il tutto per 10 minuti e lasciare in infusione il tutto per altri 10 minuti. A questo punto, non dovrete far altro che andare a bagnare degli asciugamani e applicarli sulle zone dolenti