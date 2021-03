Sanremo 2022, la presentatrice del momento è il nome per l’Ariston

Curiosi di sapere quale sarà il nome della prossima protagonista del Festival di Sanremo 2022? La risposta è sotto gli occhi di tutti.

In seguito al duplice successo riscontrato negli ultimi mesi, in primis con la più che apprezzata messa in onda della fiction “Mina Settembre”, e adesso riscuotendo un cospicuo numero di ascolti grazie all’appuntamento settimanale con il programma de “La canzone segreta“, la talentosa attrice e conduttrice partenopea Serena Rossi potrebbe ambire a traferire la sua amabile presenza su un palco molto più suggestivo.

A poche settimane dalla conclusione del “Festival di Sanremo” 2021 le numerose indiscrezioni sul nome dei probabili successori di Amadeus e Fiorello sono iniziate a circolare. E pare che si sia giunti a più di una certezza.

Sanremo 2022, la presentatrice del momento Serena Rossi e il suo sogno nel cassetto

Già lo showman Gerry Scotti pochi giorni fa aveva non poco indugiato sul nome della simpaticissima collega Michelle Hunziker. Ma adesso pare che le voci stiano concentrando la loro attenzione proprio sulla poliedrica Serena. Le possibilità che possa salire sul palco dell’Ariston il prossimo anno si starebbero moltiplicando a vista d’occhio. Innanzitutto dopo le parole pronunciate recentemente dal giornalista Alberto Dandolo.

Dato che Serena non mostra alcun cenno di timore ad affrontare la salita sul palco più ambito ed emozionante d’Italia, Dandolo si è sentito di sentenziare la novella con un quesito di tal genere: “Gira voce che Serena Rossi abbia un sogno: condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo. Riuscirà a realizzarlo?”.

Che si tratti di un semplice sogno conservato premurosamente nel cassetto, probabilmente destinato ad avverarsi proprio nel momento clou della sua carriera, o di una più semplice constatazione oggettiva, non risulta difficile immaginare l’entusiasmo della conduttrice ad affrontare una simile sfida con la massima caparbietà. Adesso ai suoi fan non resta che attendere un comunicato ufficiale.