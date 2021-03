Tommaso Zorzi confessa: “Ho stalkerato Cerioli”. La reazione…

L’opinionista de L’Isola dei Famosi commenta il nuovo sbarco in Honduras del nuovo naufrago e ammetta cosa ha fatto…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più seguiti del momento, non solo sui social ma anche in tv è diventato ormai uno dei volti più ricercati.

Ogni sua ospitata è attesissima dagli spettatori e genera diversi riscontri tanto che riesce ad entrare sempre in tendenza su Twitter.

Anche critiche per l’influencer milanese che è finito al centro delle polemiche ultimamente sia per il suo cachet, a detta di molti spropositato (30mila euro a puntata), sia per il suo mancato ‘attacco’ nei confronti di Giorgia Meloni per la legge Zan, durante l’ultima ospitata al Maurizio Costanzo Show.

Oggi ha avuto un momento di ‘cedimento’ come l’ha definito lui, poichè data la sua giovane età non è ancora abituato all’idea che da ogni cosa che faccia o dica ne consegua un eco tale.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier contro il vincitore di Sanremo: “Non ci si comporta così”

Tommaso Zorzi confessa che…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Durante il suo consueto intervento a L’Isola dei Famosi, allo sbarco del nuovo concorrente Andrea Cerioli, commenta piacevolmente.

“Io in questi giorni ho stalkerato Andrea Cerioli su Instagram e devo dire che è veramente tanta roba!”.

Affermazione che mette d’accordo un po’ tutti, soprattutto le fans dell’ex tronista che sono agguerritissime per sostenerlo.

Chissà se il bell’Andrea sull’Isola farà spiccare non solo i muscoli ma anche la sua personalità e chissà se riuscirà a tenere in piedi la sua relazione con Arianna Cirrincione conosciuta all’interno del programma di Maria De Filippi che l’ha reso popolare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Intanto gli spettatori si godono lo spettacolo che il bel Cerioli regala e a giudicare da queste foto come dare torto.