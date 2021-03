Tommaso Zorzi, ospite a Maurizio Costanzo show, sconvolge il web con la sua dichiarazione su Oppini e la fidanzata, i dettagli

Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi non si ferma più. E’ come il prezzemolo: è ovunque. Dall’Isola dei famosi a Le Iene fino a Maurizio Costanzo show. Come un vulcano in eruzione è pronto a scalare la vetta del successo e forse le fotocopie per Maria De Filippi sono belle che superate. Infatti l’influencer milanese, conosciuto da tutti per aver partecipato a Riccanza, si sta facendo strada da solo e fino a adesso la sua notorietà sembra avere preso il verso giusto.

Tommaso Zorzi: cosa ha rivelato su Oppini?

Il 24 marzo è andato in onda in seconda serata il programma Maurizio Costanzo show e Tommaso Zorzi è stato uno degli ospiti. Proprio in questa occasione non ha potuto fare a meno di parlare del suo amico e compagno all’interno della casa Francesco Oppini. I due si sono conosciuti durante il reality e tra loro è nata una bella e speciale amicizia, anche se per l’influencer c’è qualcosa di più. “Non lo volevo nominare…Francesco è stato il mio grande amore – ha spiegato a cuore aperto – Mi sono dichiarato e ho messo da parte il mio orgoglio…Ammetto che provo una sana invidia per la sua fidanzata…”. Un’invidia in senso buono visto che per Zorzi la compagna di Francesco si deve ritenere fortunata per l’uomo che ha accanto. Inoltre il vincitore del Gf ha raccontato a Maurizio Costanzo di aver instaurato un bel rapporto anche con la mamma di Oppini. Alba Parietti è diventata una delle sue comari e insieme parlano di chiunque e qualsiasi cosa.

E’ stata proprio l’opinionista a dare dei consigli al giovane Tommaso su come muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Insomma Zorzi adora tutta la famiglia di Oppini e ormai non può più farne a meno.