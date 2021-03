Tommaso Zorzi, quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip

Vi siete chiesti quanto guadagna l’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi? Ecco i suoi incredibili cachet

Tommaso Zorzi, grazie ai mesi vissuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip è diventato uno dei volti più conosciuti e amati della televisione italiana. Dai suoi inizi come influencer sui social, in particolar modo su Instagram, di acqua sotto i ponti ne è passata molta. Dopo la sua vittoria nel fortunato reality condotto da Alfonso Signorini è facile immaginare che la sua vita sia cambiata molto, merito delle tante ospitate televisive e dei nuovi ruoli che gli vengono offerti. In questo momento ad esempio è impegnato nelle vesti di opinionista a “L’Isola dei Famosi” insieme alle colleghe Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La sua capacità di mostrarsi con il viso da bravo ragazzo e la sua innata simpatia gli hanno permesso di conquistare un posto nel cuore di milioni di telespettatori ben felici di ritrovarlo in giro per le trasmissioni. Dopo il successo da influencer, attività che di certo gli assicurava anche dei guadagni, sicuramente ad essere cambiati saranno stati anche i suoi cachet.

Quanto guadagna Tommaso Zorzi

Anche se è sempre un po’ “brutto” andare a fare i conti in tasca delle persone è normale chiedersi quanto, per sommi capi, possa guadagnare un personaggio del mondo dello spettacolo come Tommaso Zorzi. Sappiamo già che la vincita dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip gli ha fatto incassare 100 mila euro che però sono state girati immediatamente in beneficenza. L’influencer ha infatti devoluto l’intero importo per lo più a RSA che si occupano di anziani. Resta che per ogni settimana trascorsa nella casa del Grande Fratello Zorzi ha percepito, insieme ai suoi compagni d’avventura, 3 mila euro. Sul suo cachet di opinionista per il programma condotto da Ilary Blasi in realtà non si conoscono cifre.

Si può però supporre che siano superiori a quelle incassate dalle cantanti Iva Zanicchi (20 mila euro) e Elettra Lamborghini (25 mila euro). Anche gli introiti derivanti dalle sue attività su Instagram sono difficili da calcolare dato che Zorzi, a differenza delle sue colleghe, non sempre presta il suo viso per delle campagne pubblicitarie.