Tommaso Zorzi querela ex compagno del GF: il messaggio è virale

Tommaso Zorzi querela ex compagno del GF: “Sono mesi che parli di me”. Il vincitore dell’ultima edizione ha deciso di rispondere alle continue cattiverie che Fulvio Abbate gli ha rivolto in questi mesi che era nella casa

Tommaso Zorzi ha deciso di non sorvolare più su quello che è accaduto durante i mesi che è stato nella casa del Grande Fratello Vip. Durante i sei lunghi mesi di reality, Tommaso ha avuto una lunga fila di persone che sono andati nei programmi a parlare male di lui per portarsi a casa qualche soldo. Tra tutti questi c’è Fulvio Abbate, che da quando è uscito dalla casa ha cominciato a parlare male di lui molto spesso, sia sui social che qualche volta nello studio del programma. Per questo motivo, Tommaso ha deciso di agire legalmente nei suoi confronti e glielo ha comunicato con un messaggio su Instagram.

Tommaso Zorzi querela Fulvio Abbate: il messaggio fa il giro del web

“Fulvio carissimo. Sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando m***a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti” ha cominciato così il vincitore dell’ultima edizione del GF Vip. “Detto questo io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti. A presto“.

Nel corso dei mesi, infatti, Fulvio si è sempre lamentato del fatto che Tommaso stesse riscuotendo così tanto successo all’interno della casa più spiata d’Italia. E venendo accusato così, da molti, di nutrire invidia per Tommaso che è rimasto a lungo nella casa mentre lui è uscito dopo pochissimo.