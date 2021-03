Tommaso Zorzi, lo spoiler clamoroso sull’Isola dei Famosi sconvolge i fan

L’influencer e opinionista Tommaso Zorzi fa uno spoiler che non doveva riguardo la finale del reality l’Isola dei famosi

L’edizione de l’Isola dei famosi di quest’anno sta avendo molto successo nel pubblico e per questo motivo si è pensato di allungare il reality. Tommaso Zorzi avrebbe rivelato la notizia che ancora era segreta a un giornale. Ha chiaramente dichiarato che l’edizione sarà più lunga del solito e infatti durerà fino al 2 giugno. Una notizia davvero shock che nessuno si sarebbe aspettato.

LEGGI ANCHE>>>Maneskin imitati da I Cugini di Campagna, il VIDEO è già virale

L’Isola dei famosi durerà fino a giugno lo rivela Tommaso Zorzi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Laura D’Amore e il vestito psichedelico cortissimo: è la hostess più bella d’Italia-FOTO

L’opinionista de l’Isola dei famosi e vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha rivelato che il reality continuerà fino a giugno. L’isola infatti sta riscuotendo molto successo nel pubblico, la prima sera ha guadagnato il 21% dello share, il secondo appuntamento è calato un pò ottenendo un 17,9% di share. Ma lunedì è risalito nuovamente a 19,76%. I numeri non sono male dunque, la storia quindi si ripeta come per il Grande Fratello Vip che è durato quasi 7 mesi. In questo caso ne durerebbe 3. La Blasi aveva dichiarato che sarebbe rimasta tre mesi e non di più perché poi deve andare al mare a Sabaudia. Meta dove trascorre da anni le vacanze estive con la famiglia.

Tommaso Zorzi che è uscito da poco come vincitore del Grande Fratello Vip, è stato subito arruolato dalla Blasi come opinionista. Al GF Vip infatti ha dato prova di essere un vero protagonista e di avere sempre una parola per tutti i concorrenti, tagliente o non. Oltre che ad essere l’opinionista del programma, Zorzi sbarcherà su Italia 1 con Isola Off condotto da lui. Un’occasione importante per il giovane, per lui si realizza il sogno di diventare conduttore televisivo. Oltre a tutte queste novità, Zorzi parteciperà al Maurizio Costanzo Show dove parlerà delle sue novità e si esibirà sulla famosa canzone di Fabrizio De Andrè, Bocca di Rosa.