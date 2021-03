Un Posto al Sole anticipazioni 25 marzo: arriva la svolta tra Silvia e Michele. Dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi, i due hanno deciso di separarsi: ma succederà davvero?

Niko e Susanna si sono lasciati qualche mese fa quando lui ha scoperto del bacio con Nicotera. Questo ha gettato Niko nello sconforto, e per settimane ha fatto davvero fatica a riprendere in mano la sua vita e a superare questa brutta batosta. Ora che quel brutto periodo è definitivamente passato, Niko e Susanna si sono riavvicinati notevolmente e si ritroveranno a vivere un momento di assoluta complicità.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Patrizio e Rossella appaiono notevolmente peggiorati dopo quello che è accaduto. Rossella, infatti, ha scoperto che il suo fidanzato l’ha nuovamente tradita proprio ora che aveva deciso di dargli un’altra possibilità e di fidarsi di nuovo di lui dopo il tradimento di qualche anno fa. Stavolta la rottura fra i due ragazzi sembra irreversibile, in particolar modo dopo che i due ragazzi si sono finalmente decisi ad avere un confronto da persone mature dopo quello che è accaduto.

Intanto, Silvia e Michele hanno vissuto un momento molto difficile a novembre e non sono riusciti a superarlo. Per questo motivo, Michele ha comunicato a Silvia di non riuscire più ad andare avanti in questo modo e di volersi separare. Silvia, però, è intenzionata a fare un ultimo disperato tentativo.