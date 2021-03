Uova di Pasqua fai da te senza stampo: i passaggi da fare e cosa usare!

Ecco tutto ciò che serve per creare delle uova di Pasqua personalizzate, capaci di stupire davvero chiunque. Date un’occhiata al procedimento.

Si avvicina sempre di più la Pasqua. Per sbalordire i più piccoli, o i vostri cari, potete optare

per uova di cioccolato interamente create da voi che niente avranno da invidiare a quelle

che trovate in commercio.

Creare delle bellissime uova di Pasqua richiede un procedimento molto semplice. Avrete bisogno del cioccolato e di piccoli strumenti abbastanza facili da procurarvi.

Creare uova di Pasqua senza stampi ad hoc

Potete ottenere degli ottimi risultati anche se non avete stampi ad hoc fatti apposta per la creazione delle vostre uova di Pasqua. Potete optare per dei comuni palloncini di lattice, da poter gonfiare

semplicemente raggiungendo la grandezza che desiderate per le vostre uova.

Una volta gonfiati, dovrete mettere il cioccolato fuso in un contenitore abbastanza grande dove poter immergere il vostro palloncino.

Rigirate diverse volte il vostro palloncino fino a formare dei doppi o tripli strati. Versate, poi, del cioccolato anche su della carta forno e mettetela in frigo in modo da creare anche la base per il vostro uovo.

Potete conservare in frigo anche il palloncino ricoperto di cioccolato. Poi, dopo che si è raffreddato con delle forbicine o con un semplice ago, potete andare a forare il palloncino che, sgonfiandosi, può essere eliminato agevolmente lasciando lo stampo del vostro uovo.

Potete creare una variante del vostro uovo utilizzando anche le nocciole. In questo caso, potete usare sia le nocciole intere che tritate a seconda di come desiderate. Basterà mescolare il tutto e riutilizzare il metodo

precedentemente descritto.