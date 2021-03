Tragico incidente mentre lavora: morto un uomo

Un pensionato di 72 anni è morto ieri all’interno di una sua proprietà di Mandaradoni, frazione di Limbadi (Vibo Valentia) precipitando da un’impalcatura.

Nella serata di ieri, un uomo di 72 anni è morto a Mandaradoni, frazione di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. Il pensionato, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato nel vuoto da un’impalcatura, mentre effettuava dei lavori di muratura all’interno di una sua proprietà. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma per il 72enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri giunti insieme ai soccorsi.

Leggi anche —> Tragedia in un cantiere: uomo precipita da una scala e perde la vita

Vibo Valentia, cade da un’impalcatura mentre effettua lavori di muratura: morto un pensionato

Leggi anche —> Strattonato dal suo cane precipita in un canale: morto un uomo di 44 anni

Tragedia a Mandaradoni, frazione del comune di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, dove nella serata di ieri, un uomo è morto all’interno di una sua proprietà. La vittima è Francesco D’Alessandro, pensionato di 72 anni originario della frazione di San Nicola De Legistis. Stando a quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione dell’agenzia Ansa, il 72enne stava effettuando dei lavori di muratura su un’impalcatura, quando improvvisamente, per cause ancora in fase di verifica, è precipitato nel vuoto impattando rovinosamente al suolo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno allertato anche l’elisoccorso decollato dall’ospedale di Catanzaro per il trasporto nel nosocomio. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi dell’equipe medica che alla fine si è dovuta arrendere, dichiarando il decesso dell’uomo, sopraggiunto, riporta l’Ansa, a seguito di un arresto cardiaco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Presso la proprietà, teatro del tragico incidente, sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Limbadi che hanno avviato le indagini e svolto gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alle cause che hanno provocato la caduta della vittima dalla struttura.