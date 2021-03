L’ex naufrago dell’Isola dei famosi si trova al centro dei riflettori per le diverse voci, che affermano che i suoi occhi non sono naturali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Akash Kumar (@iamakashkumar91)

Sin dagli esordi di Akash come modello, si è diffuso, tra i fan e non solo, il sospetto che i suoi occhi color ghiaccio non siano naturali.

Questa ipotesi è stata rafforzata e quasi confermata da una signora proveniente dal paese in cui Akash Kumar è cresciuto, cioè San Giovanni Ilarione in provincia di Verona.

La signora Veronica ha dichiarato, nel corso di una puntata della trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso‘, che in passato il famoso modello aveva le iridi “colore nero ebano”.

Akash, in precedenza, aveva già risposto alle insinuazioni così: “Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino“.

LEGGI ANCHE >>> Akash Kumar, eliminato dell’Isola, e le pesanti accuse a Zorzi e Lamborghini

Svelato il mistero sul colore degli occhi di Akash Kumar: ecco la verità…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Akash Kumar (@iamakashkumar91)

LEGGI ANCHE >>> Akash Kumar, le parole sconvolgenti contro l’Isola e Giulia De Lellis- VIDEO

Grazie a questa prova schiacciante, in cui il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 si è mostrato da bambino, è stata fatta luce sul dubbio sorto a tutta Italia.

Il modello indiano aveva già smentito queste voci di corridoio, dicendo: “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto“.

I suoi meravigliosi occhioni azzurri spiccano nella dolcissima fotografia ed è dunque impossibile che Akash abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica così presto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Akash Kumar (@iamakashkumar91)

L’ex naufrago ha messo a tacere le insinuazioni sulle sue iridi: lo scatto parla chiaro!