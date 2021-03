Al Bano, sapete dove vive in Puglia? La sua casa è il regno della felicità

Al Bano, avete mai visto la sua casa? Ecco la villa di Cellino San Marco, nel cuore della campagna, dove vive con tutta la sua famiglia

Al bano, il celebre cantante pugliese, è amatissimo dal suo pubblico. Con le sue canzoni ma anche per le sue vicende familiari e amorose ha sempre tenuto attaccati i fans che cercano ogni volta di sapere sempre di più su di lui. Come è noto, il compagno di Loredana Lecciso ed ex di Romina Power, vive in Puglia, precisamente nella sua ormai celebre Cellino San Marco.

Nonostante la fama e la popolarità Al Bano è sempre rimasto nella sua terra, a casa sua, dove da sempre ha vissuto con la sua famiglia allargata. Le tenute Carrisi oggi sono un must per la zona, nelle quali si può anche soggiornare. Ogni anno sono tantissimi i curiosi ed i fan che vi si recano e che vorrebbero vedere da vicino la villa del cantante che lui chiama il “regno della felicità”.

Quello che ha creato Al Bano è un vero paradiso, voi l’avete mai visto? Noi vi sveliamo alcuni dettagli.

Al Bano, la sua casa nel cuore di Cellino San Marco

Al Bano vive nel cuore della campagna, in una villa immersa nel verde tra ettari ed ettari di vigneti, frutteti e diverse coltivazioni stagionali. Sembra una location da film, ma è tutto vero. E l’interno? La sua villa è spettacolare.

Senza dubbio la cucina è uno degli ambienti più amati da Al Bano che spesso si diletta ai fornelli da bravo cuoco quale è come lui stesso spesso ha raccontato. Ampi spazi e piano di lavoro in legno. Alle pareti, vicino i fornelli mattonelle in bianco che si alternano alle pietre che danno l’idea di un ambiente più rustico.

E dopo la preparazione delle pietanze il cantante accoglie i suoi ospiti in un’altra zona del suo “regno della felicità”, la zona living. Un ambiente molto ampio e dai colori tenui, dal bianco all’ocra.

Un grande camino, tavolino e sedie di vimini, arazzi sui pavimenti e una scala in legno che dà accesso alla zona superiore. Da notare anche le colonne, un dettaglio ricorrente nella villa dell’artista e immense vetrate che affacciano sul giardino con tantissimo verde dove rilassarsi nella quiete della campagna pugliese.