Amici 20, Aka7even eliminato? Gli indizi sui social scoraggiano i fans. Domani andrà in onda la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi e le ultime storie del cantante hanno allarmato i suoi fans

Visualizza questo post su Instagram U n p os t c o nd i v i s o da 𝒂𝒌 𝒂 𝟕 𝑬 𝑽 𝑬𝑵 . 💛 (@aka_7even_)

Ieri è stata registrata la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Quest’anno le puntate non sono in diretta ma registrate, motivo per cui grazie al pubblico è possibile apprendere un bel po’ di spoiler. Maria, però, per evitare che si scopra fuori chi è l’eliminato della serata, fa arrivare la comunicazione direttamente in casetta ai ragazzi. La scorsa settimana abbiamo visto Esa come ultimo eliminato della serata, questa settimana invece non sappiamo ancora nulla.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Amici 20, Aka7even è stato eliminato? L’ultima storia su Instagram scoraggia i suoi fans

pretendo una spiegazione plausibile… se è stato eliminato amici è uno schifo e non apprezza il vero talento…

Staff dillo che sei tuuu😭..#AMICI20 #aka7even pic.twitter.com/P6EKLR9Du0 — marti_and_aka_❤️ (@marti_and_aka) March 26, 2021

Tutto quello che sappiamo, è che al ballottaggio finale ci è arrivato Aka7even, uno degli allievi più amati di questa edizione. Questa notizia ha gettato tutti nello sconforto ma i fans hanno deciso di essere fiduciosi e di pensare positivo, perché lui è molto amato e anche molto talentuoso. Poi il cantante è tornato sui social, pubblicando delle storie che hanno insospettito e gettato nello sconforto tutti, in particolar modo per una emoij che ha messo che di certo non sembra dare buone notizie.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I segnali non lasciano ben sperare: è lui l’eliminato di questa seconda puntata?